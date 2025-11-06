استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به پیگیری رئیس جمهور ، از تمام ظرفیتها و طرح های علمی برای احیا دریاچه ارومیه استفاده می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در آیین کلنگ‌زنی احداث کشتارگاه صنعتی در میاندوآب، گفت: وقت مرثیه خواندن برای دریاچه نیست، این زندگانی ما است و همه باید به میدان بیایند.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: رئیس‌جمهور شخصا در این قضیه پیگیر بوده و گفته که از هر ظرفیتی که می‌توانید استفاده کنید.

وی تصریح کرد: هر طرح علمی که مورد تأیید باشد، تحت هر شرایطی انجام خواهد شد تا دریاچه احیا شود.

رحمانی با تأکید بر اینکه فرصت‌های مرزی آذربایجان‌غربی باید احیا و فعال شود، تصریح کرد: این موضوع کلید توسعه همه شهر‌های استان است.

استاندار آذربایجان‌غربی اظهار کرد: اگر موانع سرمایه‌گذاری برطرف شود، آن موقع شاهد اقدامات بی‌نظیری در این استان خواهیم شد.

وی افزود: باید فرش قرمز زیر پای سرمایه‌گذاران پهن کنیم و بنده نیز شخصا این کار را می‌کنم و از همه مدیران نیز انتظار چنین کاری را دارم.