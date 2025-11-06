پخش زنده
مدیرعامل شرکت آبفای لرستان از آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم تصفیهخانه آب خرمآباد در آبانماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نوری یزدان با اشاره به پیشرفت فیزیکی مطلوب سد مخملکوه گفت: با برگزاری مناقصه و مشخص شدن پیمانکار، این طرح با اعتبار بیش از ۴ هزار میلیارد ریال وارد مرحله اجرایی میشود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، در دو تا سه سال آینده، کل شهر خرمآباد تحت پوشش آب شرب سالم و پایدار قرار خواهد گرفت و مرحله دوم تصفیهخانه نیز، در تکمیل مرحله اول، جمعیت شهری خرمآباد و روستاهای الحاقشده را پوشش خواهد داد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان همچنین به اقدامات محرومیتزدایی اشاره کرد و گفت: در قالب قرارداد دوم منعقد شده با قرارگاه امام حسن مجتبی، تفاهمنامهای برای آبرسانی به ۱۲۰ روستا امضا شد و عملیات اجرایی آن با اعتبار حدود یک هزار میلیارد ریال آغاز شد که بیش از ۵۷ هزار نفر در مناطق روستایی از نعمت آب سالم و پایدار بهرهمند میشوند.