معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر خوزستان گفت: پل کول دزفول بزودی به صورت رسمی افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران شهبازی در بازدید از مراحل پایانی ساخت این پل اظهار کرد: پل کول به عنوان بزرگترین طرح عمرانی عشایری در سطح استان و کشور در مسیر ایلراه باستانی پل کول از استان خوزستان به لرستان احداث شده است.
وی افزود: این پل ضمن ایجاد امکان تردد بین حوزههای عشایری شهرستانهای دزفول و الیگودرز، مسیر تردد و کوچ ۲ هزار خانواده عشایری را تسهیل میکند.
معاون توسعه و امور زیر بنایی اداره کل امور عشایر با اشاره به اینکه این پل در منطقه صعبالعبور احمد فداله شهرستان دزفول واقع شده است، گفت: این پل به طول ۹۰ متر بر روی رودخانه بختیاری و با اعتبار حدود ۷۵۰ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی به اجرا رسیده است.
شهبازی گفت: این پل بصورت رسمی افتتاح نشده است و با دستور مدیرکل امور عشایر برای فصل کوچ بهاره عشایر بطور موقت بازگشایی شد و بعد از بازگشایی موقت، در حال حاضر نواقص این پروژه تکمیل و بزودی با حضور مسئولین کشوری و استانی به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: عشایر منطقه در سالهای گذشته این مسیر را با کمک وسایل دستسازی همچون طناب و گرگر طی میکردند که متاسفانه همیشه شاهد تلفات احشام، لوازم زندگی آنها و سقوط به درون رودخانه بودند.