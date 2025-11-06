استاندار کرمان از تهیه و تصویب سند پدافند غیرعامل انتخابات پیش رو به عنوان اولین استان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، محمدعلی طالبی در شورای پدافند غیرعامل و ارتباط وبیناری با وزارت کشور شناسایی، ساماندهی و رعایت الزامات پدافند غیرعامل اماکن صنعتی و معدنی استان عناون شد.

در طرح شهید آبشناسان، ۲۲۵ واحد نانوایی را در استان پدافندی (دوگانه سوز) و از محل مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنان قرار گرفت

در طرح شهید شاطری‌نیز تمام امکانات اسکان اضطراری را در استان شناسایی و در حال متناسب‌سازی محیط این اماکن هستیم

سند پدافند شیمایی استان‌ تهیه و مراحل اجرایی آن نیز آغاز شده است

در بخش آموزش هماهنگی و عمومی، پویش "مدرسه آماده" را در استان کرمان عملیاتی کردیم

تمام دستورالعمل‌های عملیاتی پدافند دوازده‌گانه به صورت کتابچه تدوین و در اختیار فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است