

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک کارگاه بلوک زنی در شهرستان سوادکوه خبر داد و گفت: در پی کسب خبری مبنی بر استخراج رمز ارز در یکی از کارگاه‌های تولیدی در شهرستان سوادکوه، موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.



سرهنگ خورشاد افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و شناسایی این کارگاه تولیدی، ماموران با هماهنگی قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری نماینده شرکت توزیع برق به آدرس اعلامی اعزام و در بازدید از این کارگاه تولیدی، ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.



او ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌های مکشوفه ۴ میلیارد ریال برآورد شد که در این خصوص متهم شناسایی و دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.