به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان، استاندار کرمان گفت :استان کرمان ظرفیتهای بزرگی دارد ولی شناخته شده برای جامعه و دنیا نیست و این همه ظرفیت در استان کرمان چرا مورد توجه قرار نگرفته است.

طالبی افزود شهر جهانی، باغ جهانی، اثار جهانی و روستای جهانی، قنات جهانی و همه عناوین جهانی در استان کرمان است و تمام تلاش ما در نشست با کارگردانان سینما معرفی استان کرمان به جهانیان است

وی بیان کرد:حمایت های لازم برای ساخت فیلم هاو سریال های فاخر بازگو کننده هویت و طرفیت های استان کرمان است و از ان حمایت میکنیم .

طالبی تاکید کرد گفت : ظرفیت های بزرگ استان کرمان در ابعاد مختلف از قاب تصویر و سینما به مردم کشور و مردم دنیا نشان خواهیمم داد.

اسحاقی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان گفت : بمناسبت هفته فرهنگ‌عمومی ۳۰ کارگردان انان و تهیه کنندگان و بازیگران برجسته سینما کشور در استان کرمان به مدت ۳ روز حضور دارند

در این جلسه کارگردانان نظرات خود را برای ساخت فیلم در استان کرمان و ارگ تاریخی و کهن بم بیان کردند

