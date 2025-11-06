پخش زنده
با حضور گروههای مختلف مردم، خانواده شهدا و مسئولان یاد و خاطره شصت شهید یگان ویژه پاسداران فرمانده انتظامی فارس گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فارس در این مراسم گفت از ابتدای امسال تاکنون فراجا هر روز یک شهید را به امنیت کشور تقدیم کرده است.
سردار ملکی با بیان اینکه باید یاد و خاطره شهدا را گرامی بداریم، گفت: امروز امنیت و آرامشی که در کشور برقرار است مرهون رشادتها و جانفشانیهای این شهداست.
وی بیان داشت: یگانهای ویژه پاسداران فراجا کشور هزار و چهارصد و شصت و سه شهید را تقدیم امنیت و آرامش کرده که شصت شهید سهم استان فارس بوده است.
در این مراسم فرزندان شهیدان دل نوشته هایشان را خواندند و فرزندان ایران سرود ایران سر دادند در پایان این مراسم از خانوادههای شهدای یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان فارس تقدیر شد.