معاون صنایع‌دستی کشور و سفیر آفریقای جنوبی در نشستی مشترک بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه صادرات، انتقال دانش و ایجاد مرکز نوآوری مشترک در حوزه صنایع دستی تأکید کردند.

تعمیق روابط فرهنگی و هنری بین ایران و آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در دیداری با فرانسیس مولوی، سفیر آفریقای جنوبی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، بر تقویت روابط مشترک در حوزه صنایع‌دستی تأکید کرد.

در این نشست که با هدف بررسی راه‌های توسعه همکاری‌ها برگزار شد، طرفین در زمینه‌های گوناگونی از جمله تسهیل صادرات صنایع دستی، اشتراک‌گذاری تجربیات و دانش فنی، و رفع موانع حقوقی تبادل نظر کردند.

همچنین دو طرف در این نشست درخصوص زمینه‌سازی برای ایجاد یک مرکز مشترک نوآوری تبادل نظر کردند تا هنرمندان و صنعتگران دو کشور ، بتوانند در بستری مناسب به خلق آثار و تبادل تجربه بپردازند.

سفیر آفریقای جنوبی نیز در این نشست با اشاره به جذابیت، تنوع و مطلوبیت صنایع دستی ایران، ابراز علاقه کرد که دو کشور با تکیه بر تمدن و تاریخ غنی خود، می‌توانند «روایت‌ها و قصه‌های» مشترک خود را در قالب کالا‌های صنایع دستی به یکدیگر انتقال داده و به جهانیان معرفی کنند.

این دیدار گامی مثبت در راستای تعمیق روابط فرهنگی و هنری بین ایران و آفریقای جنوبی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع دستی دو کشور در عرصه بین‌المللی ارزیابی می‌شود.