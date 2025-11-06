به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ قهرمانان مسابقات رباتیک دانش آموزی آسیا ۲۰۲۵ امروز پنجشنبه ۱۵ آبان به کشور بازگشتند.

تیم ایران توانست در این مسابقات در لیگ (مسیریاب) مقام سوم را کسب کرده، به علاوه با کسب یک طلا ۴ نقره و یک برنز در لیگ خلاقیت عملکردی درخشان در این دوره داشتند و قهرمانی در این بخش را نیز به کارنامه درخشان تیم کشور افزودند.

این سومین حضور تیم زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات آسیایی ست که با قهرمانی همراه گشت.

دانش آموزان نخبه کشور بلافاصله پس ار بازگشت آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ خواهند شد.

رضا غلامی مدیر روابط عمومی تیم گفت: هدف این تیم کسب عنوان قهرمانی مسابقات جهانی خواهد بود.

گفتنی ست قهرمانان ایران توانستند بالاتر از چین و کره جنوبی میزبان بر قله آسیا بایستند.