به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سردار مهدوی در این مراسم با تأکید بر نقش برجسته زن در اسلام و جامعه ایرانی گفت: نقش زن در صحنه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از گذشته تاکنون نقشی مؤثر و الهام‌بخش بوده است.

وی افزود: جایگاه حقیقی و ارزش والای زن در اسلام آن‌گونه که شایسته است به جوانان منتقل نشده و لازم است این موضوع با تلاش و تبیین عمیق‌تری در جامعه بازآفرینی شود.

فرمانده سپاه انصارالرضای استان با اشاره به ظرفیت رسانه‌ها در تحقق این هدف گفت: رسانه می‌تواند در عرصه‌های گوناگون نقش‌آفرینی زنان را به تصویر بکشد و با تکیه بر کار فرهنگی، تفکر و اندیشه اسلامی را از سنین کودکی در فرزندان نهادینه کند.

سردار مهدوی همچنین به اهمیت ترویج پوشاک ایرانی اسلامی اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته گام‌های مثبتی در حوزه طراحی ایرانی و اسلامی برداشته شده است و باید با گردآوری توانمندی‌ها، الگوی پوشش مناسب بانوان را تقویت و ترویج داد.

بصیری‌پور مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) استان در ادامه از برگزاری مجموعه‌ای از رویدادهای فرهنگی و هنری ویژه بانوان خبر داد و گفت: نخستین رویداد ملی ایران‌دخت، اولین رویداد سراسری باهنران، چهارمین جشنواره رسانه‌ای بانوان با عنوان «حریم رسالت» و جشنواره نهال از برنامه‌های محوری پیش‌رو هستند.