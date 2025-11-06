آیین رونمایی از ۴ رویداد فرهنگی، هنری و رسانهای خراسان جنوبی
آیین رونمایی از جشنواره نهال، ایران دخت، طنین و باهنران با محوریت زن و خانواده با حضور فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان در بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سردار مهدوی در این مراسم با تأکید بر نقش برجسته زن در اسلام و جامعه ایرانی گفت: نقش زن در صحنههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از گذشته تاکنون نقشی مؤثر و الهامبخش بوده است.
وی افزود: جایگاه حقیقی و ارزش والای زن در اسلام آنگونه که شایسته است به جوانان منتقل نشده و لازم است این موضوع با تلاش و تبیین عمیقتری در جامعه بازآفرینی شود.
فرمانده سپاه انصارالرضای استان با اشاره به ظرفیت رسانهها در تحقق این هدف گفت: رسانه میتواند در عرصههای گوناگون نقشآفرینی زنان را به تصویر بکشد و با تکیه بر کار فرهنگی، تفکر و اندیشه اسلامی را از سنین کودکی در فرزندان نهادینه کند.
سردار مهدوی همچنین به اهمیت ترویج پوشاک ایرانی اسلامی اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته گامهای مثبتی در حوزه طراحی ایرانی و اسلامی برداشته شده است و باید با گردآوری توانمندیها، الگوی پوشش مناسب بانوان را تقویت و ترویج داد.
بصیریپور مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) استان در ادامه از برگزاری مجموعهای از رویدادهای فرهنگی و هنری ویژه بانوان خبر داد و گفت: نخستین رویداد ملی ایراندخت، اولین رویداد سراسری باهنران، چهارمین جشنواره رسانهای بانوان با عنوان «حریم رسالت» و جشنواره نهال از برنامههای محوری پیشرو هستند.