به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این طرح در قالب طرح‌های همایش فرصت‌های سرمایه گذاری استان (اینوا) و با هدف توسعه اقتصاد کشاورزی، اشتغال‌زایی، ارزش افزوده بیشتر، کیفیت و سلامت محصولات اجرا می‌شود.

این کشتارگاه با ظرفیت کشتار سالانه ۱۵۰۰۰ تن و روزانه (۲۵۰۰–۳۰۰۰ رأس دام سبک – ۷۰ رأس دام سنگین) و با سرمایه گذاری ۴۰۰۰ میلیارد ریال احداث می‌شود.

این کشتارگاه در زمینی به ۳۵ هزار و ۹۵۴ مترمربع و با زیربنای ۸۰۰۰ مترمربع ساخته خواهد شد و با بهره برداری از ان برای ۱۱۰ نفر فرصت اشتغال مستقیم فراهم می‌شود.