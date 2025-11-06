پخش زنده
با حضور استاندار آذربایجان غربی عملیات ساخت کشتارگاه دام با ظرفیت ۱۵۰۰۰ تن در سال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این طرح در قالب طرحهای همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان (اینوا) و با هدف توسعه اقتصاد کشاورزی، اشتغالزایی، ارزش افزوده بیشتر، کیفیت و سلامت محصولات اجرا میشود.
این کشتارگاه با ظرفیت کشتار سالانه ۱۵۰۰۰ تن و روزانه (۲۵۰۰–۳۰۰۰ رأس دام سبک – ۷۰ رأس دام سنگین) و با سرمایه گذاری ۴۰۰۰ میلیارد ریال احداث میشود.
این کشتارگاه در زمینی به ۳۵ هزار و ۹۵۴ مترمربع و با زیربنای ۸۰۰۰ مترمربع ساخته خواهد شد و با بهره برداری از ان برای ۱۱۰ نفر فرصت اشتغال مستقیم فراهم میشود.