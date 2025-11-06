پایان مسابقات وزنه برداری ارتش‌های جهان در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پایان سه روز رقابت‌های وزنه برداری ارتش‌های جهان در بابلسر، تیم وزنه برداری کره شمالی با کسب ۲۳ مدال طلا و نقره و در مجموع با ۶۳۶ امتیاز عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

تیم وزنه برداری ارتش جمهوری اسلامی ایران که در سومین روز از این رقابت‌ها عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته بود در یک رقابت نزدیک با روسیه و ازبکستان، با ۵۷۷ امتیاز و کسب ۶ طلا، ۲ نقره و ۱۱ برنز عنوان نایب قهرمانی مسابقات را به دست آورد.

در این دوره از مسابقات روسیه و ازبکستان هم به ترتیب با ۵۶۴ و ۵۶۲ امتیاز، در رده‌های سوم و چهارم ایستادند.

وزنه برداران ارمنستان، قزاقستان و نیجریه دیگر تیم‌های شرکت کننده در مسابقات امسال ارتش‌های جهان بودند که به ترتیب در رده‌های پنجم، ششم و هفتم مسابقات قرار گرفتند.

در این دوره از رقابت‌ها بیش از ۶۰ وزنه بردار در هشت وزن از ۸ کشور در بابلسر به رقابت پرداختند.

در روز پایانی رقابت‌های وزنه‌برداری ارتش‌های جهان در حالی شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در سالن شهید نوبخت شهر بابلسر برگزار شد که نمایندگان شایسته کشورمان با قدرت ظاهر شدند.

در سومین روز این مسابقات در وزن ۱۱۰ کیلوگرم و در حرکت یک ضرب «محمدمسعود ممیوند» با ثبت رکورد ۱۷۱ کیلوگرم به مدال طلا، «مسعود نصرتی» با بالا بردن وزنه ۱۶۱ کیلوگرم به مدال نقره و «روسلان خابیروف» با ثبت رکورد ۱۶۰ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

در این وزن و در حرکت دو ضرب محمدمسعود ممیوند وزنه بردار قدرتمند کشورمان با بالا بردن وزنه ۲۰۰ کیلوگرم به مدال طلا، روسلان خابیروف با بلند کردن وزنه ۱۹۸ کیلوگرم به مدال نقره و مسعود نصرتی با زدن وزنه ۱۹۱ کیلوگرمی به مدال برنز رسید.

نتایج اوزان دیگر رقابت‌های وزنه برداری ارتش‌های جهان در بابلسر:

در وزن ۶۰ کیلوگرم وزنه برداران کره شمالی رتبه اول و دوم این وزن را از آن خود کردند و وزنه برداران روسیه در جایگاه سوم این وزن قرار گرفتند.

در وزن ۶۵ کیلو گرم وزنه برداران کره شمالی موفق به کسب رتبه‌های اول و دوم در این وزن شدند و وزنه برداران ایران موفق به کسب رتبه سوم شدند.

در وزن ۷۱ کیلو گرم وزنه بردار کره شمالی در رتبه نخست این وزن قرار گرفت و وزنه برداران ازبکستان و ارمنستان در رتبه‌های دوم و سوم این دوره از مسابقات ارتش‌های جهان جای گرفتند.

در وزن ۷۹ کیلو گرم وزنه بردار کره شمالی رتبه نخست و کشور‌های ازبکستان و روسیه موفق به کسب رتبه‌های دوم و سوم این دوره از مسابقات در بابلسر شدند.

در وزن ۸۸ کیلو گرم وزنه بردار کره شمالی در رتبه نخست و وزنه برداران کشور‌های ازبکستان و ایران در رتبه‌های دوم و سوم این دوره از مسابقات قرار گرفتند.

در وزن ۹۴ کیلو گرم وزنه بردار روسیه رتبه نخست این دوره از مسابقات را از آن خود کرد و کشور‌های کره شمالی و ازبکستان در رتبه‌های دوم و سوم مسابقات وزنه برداری ارتش‌های جهان در بابلسر جای گرفتند.

در این دوره از مسابقات «علیرضا اسفندیاری» از ایران با مجموع ۳۹۸ کیلو قویترین وزنه بردار رقابت‌های وزنه‌برداری ارتش‌های جهان معرفی شد.

بهترین وزنه بردار این مسابقات هم یونگ یونگ از کره شمالی لقب گرفت که در دسته ۷۱ کیلو با مهار وزنه ۲۰۵ کیلو در حرکت دو ضرب، رکورد جهانی این دسته را یک کیلو ارتقا داد.

یاداور می‌شوم دومین دوره رقابت‌های وزنه برداری ارتش‌های جهان، سال آینده در ازبکستان برگزار خواهد شد.

ایوب رضوانی و گزارشی از روز پایانی این مسابقات: