فرمانده انتظامی کرمان از اجرای طرح یک‌هفته‌ای مقابله با خودرو‌های حامل سوخت و کالای قاچاق خبر داد که طی آن، ۲ هزار و ۴۶۷ خودروی شوتی توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سردار موقوفه‌ئی با اشاره به بازدید‌های میدانی از محور‌های ورودی و خروجی استان به سمت شرق کشور، گفت: این طرح با هدف شناسایی مسیر‌های اصلی و فرعی عبور قاچاق کالا و سوخت طراحی و اجرا شد.