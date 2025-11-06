به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور در جلسه‌ای در پتروشیمی شهید تندگویان ماهشهر اظهارکرد: آقای موالی‌زاده به اتفاق آرا به عنوان بهترین گزینه در شورای راهبردی انتخاب شدند و اخلاق خوب و سعه صدر ایشان می‌تواند به عنوان یک سمبل وحدت برای همه اقوام در استان باشد.

وی افزود: مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به استان خوزستان دارند و از اولین روز‌های دولت آقای دکتر پزشکیان، تاکید بر خاموش کردن مشعل‌های آلاینده بود.

عبدالعلی‌زاده تأکید کرد: با دستور و راهنمایی دکتر پزشکیان و در جلسات با مدیران، به این جمع‌بندی رسیدیم که تا پایان سال ۱۴۰۵ همه مشعل‌های آلاینده خوزستان خاموش خواهد شد.

وی بیان کرد: خاموشی مشعل‌های پالایشگاهی و چاه‌های نفت به راحتی قابل انجام است و یکی از پتروشیمی‌ها نیز به صورت داوطلبانه با کمک شرکت‌های خارجی، مشعل خود در عسلویه را خاموش کرده است.

نماینده رئیس‌جمهور در توسعه اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: این موفقیت‌ها باعث شده تا پتروشیمی‌های دیگر نیز متقاضی خاموشی مشعل‌ها شوند و با مداخله وزیر نفت، اختلاف با شرکت گاز نیز در حال رفع شدن است.

وی افزود: صنعت پتروشیمی آینده‌ای بسیار گسترده دارد و ما هم به توسعه کمی و هم به توسعه فرآیندی در صنایع بالادستی نیاز داریم.

عبدالعلی‌زاده تأکید کرد: باید با استفاده از ظرفیت نفت و گاز و استعداد جوانان، به لبه دانش جهانی در تولید محصولات جدید پتروشیمی برسیم و پرچمدار تولید محصولات جدید برای جهان شویم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آبادان و خرمشهر گفت: از استاندار درخواست می‌کنم در طرح‌های توسعه پتروشیمی، عنایت ویژه‌ای به اروند داشته باشند و اولین کاری که می‌توان انجام داد، راه‌اندازی یک هنرستان پتروشیمی در آبادان و خرمشهر است.

عبدالعلی‌زاده خاطرنشان کرد: با آموزش جوانان خوزستانی و حتی پذیرش هنرجو از کشور‌های همسایه، هم نیروی انسانی ماهر تربیت می‌شود و هم این افراد به سربازان و سفیران اقتصادی ایران در جهان تبدیل خواهند شد.