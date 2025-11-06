پخش زنده
علی داودی، ملی پوش وزنه برداری کشورمان عضو کمیسیون ورزشکاران سازمان همبستگی اسلامی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات کمیسیون ورزشکاران انجمن همبستگی ورزش کشورهای اسلامی (ISSA) صبح امروز برگزار و با رایزنیهای صورت گرفته توسط کادر سرپرستی کشورمان، علی داودی تنها نماینده ایران، منتخب کمیسیون ورزشکاران این انجمن شد.
علی داودی که بهعنوان پرچمدار کاروان ایران در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی نیز انتخاب شده بود، به دلیل آسیب دیدگی نتوانست در این دوره از بازیها حضور داشته باشد که با دیپلماسی موثر و موفق کادر سرپرستی کشورمان و حمایت ورزشکاران، نماینده شایسته کشورمان برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران ISSA انتخاب شد.