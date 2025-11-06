پخش زنده
مدیرکل بهزیستی استان زنجان از واگذاری ۴۰ واحد مسکونی در حوزه مسکن امسال به مددجویان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم کرمی، مدیرکل بهزیستی استان زنجان اظهار داشت: در حوزه مسکن نیز امسال طی سال جاری ۴۰ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شده است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: همچنین، پروژههای متعدد مسکن در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و بیش از ۴۰۰ مسکن نیز در مراحل صدور پروانه ساخت، پیسازی، اسکلت و سفتکاری و نازککاری قرار دارند.
کرمی با اشاره به اهمیت اشتغالزایی پایدار، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری، ۱۱۷ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان پرداخت شده و در مجموع ۱۱۷ فرصت شغلی جدید برای جامعه هدف بهزیستی باتوجهبه نوع معلولیت و شرایط جسمی و روانی آنها ایجاد شده است.
وی در ادامه از توسعه خدمات بیمهای برای مددجویان خبر داد و افزود: ۴۸۲ زن سرپرست خانوار از مزایای حق بیمه بازنشستگی برخوردار شدهاند و ۴۰۶ مددجو نیز تحت پوشش بیمه پایه بازنشستگی قرار گرفتهاند. همچنین، خدمات بیمه پایه سلامت برای ۲ هزار و ۱۶۰ نفر از اقشار تحت پوشش بهزیستی فراهم شده است.
مدیرکل بهزیستی یادآور شد: در حال حاضر ۷۵۹ نفر از زنان سرپرست خانوار شهری از بیمه پایه بازنشستگی تأمین اجتماعی و ۴۳۹ نفر از زنان سرپرست خانوار روستایی از بیمه اجتماعی روستائی و عشایری برخوردار هستند که بر اساس شرایط سنی و پس از اتمام مهلت بیمه پردازی از مستمری بازنشستگی برخوردار شده و از چرخه حمایت بهزیستی خارج میگردند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامههای بهزیستی در ارتباط با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ایجاد گروههای همیار است که در این راستا در سالهای گذشته ۱۹ گروه همیار در استان زنجان تشکیل شده است. شکلگیری این گروهها با تسهیلگری مددکاران انجام میشود و تعداد اعضای آنها ۳ تا ۷ نفره و بیشتر است.
کرمی بیان کرد: افراد دارای معلولیت، و زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش سازمان بهزیستی است و مشخصاتشان در سامانه جامع سازمان ثبت شده به شرطی که تحت پوشش بیمه تکمیلی دیگری نباشند میتوانند از کمکهزینه درمان برخوردار شوند.