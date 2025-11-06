به گفته رئیس اورژانس کرمان، واژگونی پژو ۴۰۵ در محور ارزوئیه به بافت (محدوده روستای خسرو آباد)، ۵ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، خادمی پور گفت: ساعت ۱۷ و ۴۹ دقیقه چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه، واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور ارزوئیه به بافت گزارش شد که فورا ۲ تیم فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.