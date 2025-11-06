پخش زنده
به گفته رئیس اورژانس کرمان، واژگونی پژو ۴۰۵ در محور ارزوئیه به بافت (محدوده روستای خسرو آباد)، ۵ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، خادمی پور گفت: ساعت ۱۷ و ۴۹ دقیقه چهارشنبه ۱۴ آبانماه، واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور ارزوئیه به بافت گزارش شد که فورا ۲ تیم فوریتهای پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه ۵ مصدوم بر جای گذاشت که شامل یک مَرد،۲ زن و ۲ کودک در رده سنی ۳تا ۴۱ سال است که بعد از رهاسازی و اقدامات درمانی مناسب، از سوی تیمهای فوریتهای پزشکی به بیمارستان امام حسین (ع) ارزوئیه منتقل شدند.
رئیس اورژانس کرمان تصریح کرد: حال عمومی تمامی مصدومان این حادثه مساعد است.