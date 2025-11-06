به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در جلسه پیش نشست جایزه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: بیش از ۶ هزار اثر از بیش از ۳۰ کشور جهان توسط ۱۰ گروه گردآوری شده و پس از بررسی از۱۶ نفر در ۱۹ آذرماه در تهران قدردانی خواهد شد.

علی اسماعیلی افزود: آثار در سه حوزه علمی نظری، ترویج و سیره عملی حضرت امام و شخصیت‌های های حقوقی که برای اندیشه امام تلاش کردند ارزیابی شد.

به گفته وی، این جایزه به سه گروه دانشمندان برتر علمی که در زمینه عرفان فقه و سیره عملی امام کسانی که مروج اندیشه امام و بخش سوم مجموع نهاد‌ها و موسسات حقوقی نقش آفرین در خصوص تببین جایگاه علمی و عرفانی حضرت امام فعال بودند تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: امروز اندیشه امام خمینی بعنوان خط مشی جبهه مقاومت در جهان بروز کرده است و ترویج اندیشه‌های امام راحل چراغ راه هدایت پیروزی ظلم بر استکبار جهانی خواهد بود.