به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان صبح امروز ۱۵ آبان ماه با محور بررسی طرح‌های پس از ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ و آزادسازی حریم قلعه فلک‌الافلاک در خرم آباد برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان در این نشست از آغاز فرایند آزادسازی حریم قلعه فلک‌الافلاک خبر داد و گفت: این اقدام زمینه‌ساز اجرای طرحی جامع برای اتصال قلعه، غار‌های پیش از تاریخ و آثار پیرامونی به مرکز شهر خرم‌آباد در قالب محور گردشگری یکپارچه خواهد بود.

عطا حسن پور با اشاره به انجام کاوش‌های باستان‌شناسی اخیر افزود: در کاوش‌های انجام‌شده در محدوده تپه فلک‌الافلاک، لایه‌هایی از ادوار اشکانی تا عصر مفرغ شناسایی شده که نشان می‌دهد این قلعه تنها سازه‌ای ساسانی نیست.

وی همچنین از تشکیل شورای‌عالی پس از ثبت جهانی به دستور استاندار خبر داد و گفت: این شورا با هدف مدیریت طرح‌های توسعه و تثبیت عنوان لرستان؛ سرزمین پیش از تاریخ تشکیل شده است.

حسن‌پور تأکید کرد: ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری استان است و با آزادسازی حریم قلعه و ارتقای زیرساخت‌ها، خرم‌آباد به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.