به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: از اجرای پروژه اصلاح طرح هندسی و حذف نقطه حادثه‌خیز ورودی فرخشهر در محور شهرکرد ـ اصفهان خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد و روان‌سازی عبور و مرور در دست اجراست و تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

امین قوامی افزود: پروژه اصلاح طرح هندسی محور بزرگراهی شهرکرد ـ اصفهان در محدوده ورودی فرخشهر با هدف رفع نقطه حادثه‌خیز و بهبود ایمنی تردد وسایل نقلیه در حال اجراست.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری افزود: در این پروژه عملیات ترانشه‌برداری، اصلاح شیب و تعریض مسیر در محدوده ورودی شهرستان فرخشهر در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است.

وی با اشاره به استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین در این طرح، گفت: هم‌اکنون ۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین شامل بیل مکانیکی، لودر، کامیون و گریدر در محل پروژه فعال هستند و عملیات اجرایی به‌صورت مستمر ادامه دارد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: اجرای این پروژه ضمن افزایش ضریب ایمنی در محور پر تردد شهرکرد ـ فرخشهر نقش مهمی در کاهش تصادفات، تسهیل تردد و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای خواهد داشت.