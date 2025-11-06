به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: صنایعی که به دلیل مشکلات مالی بیمه کارگران خود را قطع کردند مشمول تسهیلات بانک مرکزی می‌شوند.

ابراهیم مهرجو با اشاره به تصمیم جدید وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری بانک مرکزی، افزود: بر اساس این همکاری کارگران واحد‌های صنعتی که در تابستان امسال بیمه آنها قطع شده است مشمول حمایت بانک مرکزی می‌شوند به نحوی که بانک مرکزی تسهیلاتی را در اختیار واحد‌های صنعتی مشکل دار قرار می‌دهد تا کارگران به کار بازگردند.

مهرجو همچنین از پرداخت تسهیلات به کارخانجات فعال در امر مسکن کارگری خبر داد و اضافه کرد: براساس انعقاد تفاهم نامه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی برای کارخانجاتی که در امر مسکن کارگری سرمایه گذاری می‌کنند، تسهیلاتی را در نظر بگیرد به شکلی که اگر ۲۰ درصد هزینه‌ها را صنایع تامین کنند زمین به واحد صنعتی برای ساخت مسکن کارگری داده شود.

وی هدف از این طرح را حمایت از قشر کارگری، ماندگاری این قشر در صنایع و جلوگیری از مهاجرت آنان به دیگر شهر‌ها عنوان کرد و ادامه داد: داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز کارگران واجد شرایط از سازمان تامین اجتماعی اخذ شده است و با جدیت این طرح پیگیری می‌شود تا تسهیلات لازم به سرعت تامین شود.