به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، سردار موقوفه ئی گفت: در پی طرح شکایت یک شرکت هلدینگی در مرکز استان کرمان، مبنی بر وقوع کلاهبرداری کلان در این شرکت، پیجوئی‌های لازم در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بدین منظور ماموران دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی بر اساس تحقیقات اولیه و پیجوئی‌های بی وقفه خود متوجه شدند اولین مظنون این پرونده با تصاحب مدیر عاملی این شرکت هلدینگی ۱۳۷ میلیارد تومان به اشکال مختلف کلاهبرداری کرده و متواری شده است. فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: بدین منظور ماموران سرنخ‌های بعدی را تا به دست آوردن نتیجه دنبال کردند و در نهایت بعد از حدود ۲ ماه کار اطلاعاتی از حضور متهم در پایتخت مطلع و لحظاتی قبل تیم اعزامی پلیس آگاهی کرمان این متهم را در تهران دستگیر کرد.