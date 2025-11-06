پخش زنده
اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: هوای استان تا سه شنبه آینده در بیشتر ساعت پایدار همراه با وزش باد و مه آلودگی پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با تداوم استقرار جوی غالبا پایدار، آسمان استان تا سه شنبه در بیشتر ساعتها آفتابی، همراه با وزش باد و مه آلودگی هوا پیش بینی شده است.
محمد دادرس از افزایش ابر، بارش پراکنده باران و محلی باران و احتمال گسیل گرد و خاک از استانهای مجاور در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر با ارتفاع موج ۱۰ تا ۵۰ سانتی متر، از امروز تا اواسط آینده، برای فعالیتهای دریانوردی و صید مناسب است.
دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۴ درصد است.