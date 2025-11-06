رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شوشتر از دستگیری یک متصرف عدوانی اراضی ملی در محدوده بیشه‌زار‌های طبیعی ملوه، مهدی‌آباد و لنگر شوشتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عماد سعدی بیان کرد: در پی گزارش‌های مردمی و پیگیری‌های مستمر کارشناسان منابع طبیعی، مشخص شد فردی با هویت معلوم با اقداماتی از جمله تخریب، آتش‌سوزی، شخم و شیار و کشت غیرمجاز در اراضی ملی، قصد تصرف عدوانی و تغییر کاربری این اراضی را داشته است.

وی افزود: با صدور دستور قضایی و هماهنگی دادستان شهرستان، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شوشتر در عملیاتی دقیق و هوشمندانه این فرد را دستگیر کرد.

سعدی تصریح کرد: در جریان این عملیات که با حضور و فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر و با هدایت رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی انجام شد، متهم با وجود تهدید و قدرت‌نمایی با سلاح توسط نیرو‌های انتظامی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.