به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از الجزیره، ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که موجی از حملات را علیه مواضع نظامی حزب الله در جنوب لبنان انجام داده است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که رژیم صهیونیستی ۲ حمله هوایی علیه مناطق عیتا الجبل و طیر دبا در جنوب لبنان انجام داده است.

آغاز حملات گسترده رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان

ارتش رژیم اشغالگر پس از اعلام هشدار به ساکنان شهرک‌های «الطبیه» و «طیردبا»، حملات خود به این منطقه را آغاز کرد.

منابع لبنانی از شنیده شدن صدای انفجار در شهرک «الطبیه» خبر دادند. همچنین یک خانه مسکونی در روستای «عیتا الجبل» هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. پهپادهای اسرائیلی همچنان در ارتفاع پایین بر فراز منطقه در حال گشت‌زنی هستند.

۱ شهید و ۸ مجروح در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک «طورا» در جنوب لبنان

همزمان منابع لبنانی گزارش دادند که در پی هشدار ارتش اشغالگر برای تخلیه مناطق مختلف در جنوب لبنان، نیروهای امدادی به حالت آماده‌باش کامل در آمدند.

در همین حال، منابع صهیونیستی از آمادگی ارتش این رژیم برای ورود به دور تازه‌ای از درگیری با حزب‌الله خبر دادند.