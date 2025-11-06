پخش زنده
امروز: -
بهداشت، کیفیت و زمان پخت و تجهیز به سوخت جایگزین و برق اضطراری نانواییهای شهرستان کبودراهنگ از سوی بازرسان مورد بازرسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بازرس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کبودراهنگ گفت: در یک ماه اخیر بیش از ۳۴۰ بازرسی از نانواییهای شهرستان انجام شده که ۵۷ متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
ابراهیم نعمتی افزود: همچنین با ۶ متخلف بهداشتی برخورد قانونی شده است و نانواداران باید بهداشت فردی، ابزار کار، ساختمان و مواد غذایی را رعایت کنند.
سید ایوب موسوی، فرماندار کبودراهنگ هم گفت: در راستای ارائه خدمات نانواییها در زمان بحران حدود ۵۰ درصد نانواییها به سوخت جایگزین و برق اضطراری تجهیز شدهاند.
در این بازرسی، شهروندان هم از کیفیت نان و برخی مشکلات مانند کیفیت پایین برخی نانواییها، رعایت نکردن زمان پخت، وزن نان و مشکلات دستگاههای کارت خوان گفتند.
نانواداران هم به مشکلات حوزه نانواییها از جمله کمبود سهمیه آرد و کیفیت پایین آرد اشاره کردند.
در شهرستان کبودراهنگ ۱۷۸ نانوایی در حال فعالیت است.