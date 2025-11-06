به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۴ کاروان دانش آموزان دختران مدارس ساری با هدف آشنایی با فرهنگ غنی دفاع و شهادت، به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

مهمترین رویداد فرهنگی استان به منظور آشنایی نسل جوان و دانش آموز با فرهنگ غنی مقاومت، دفاع مقدس و شهادت در سال جاری تحصیلی با اعزام ۴ کاروان راهیان نور دانش آموزی به سرزمین عشق، با شور و ذوق دختران محصل و خانواده‌های آنان با اجرای آئینی از جوار گلزار دو شهید غواص دست بسته تدفینی حسینیه عاشقان کربلای سپاه مرکز مازندران آغاز شد.

به گفته فرمانده سپاه ساری، مدت هر اردوی دانش آموزی ۵ روز است که زائران از یادمان‌ها و مناطق عملیاتی جنوب و اماکن زیارتی دیدن خواهند داشت.

سیدابراهیم شریفی اتخاذ بهترین تدابیر در حوزه‌های زیارتی برای بهره گیری دانش آموزان از این اردو را مسئله‌ای مهم بر شمرد.