با فرض وقوع زمین لرزه ۶.۳ ریشتری در سمنان میزان آمادگی ۴۰ دستگاه اجرایی، امدادی، امنیتی و خدمات رسان استان سمنان در زمان بحران سنجیده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مانور تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی با عنوان « استوار از البرز تا کویر» با رمز یا زهرا (س) امروز در سمنان برگزار شد .

این مانور با محوریت زمین لرزه در پارک کوهستانِ شهرک روزیه سمنان برای سنجش آمادگی بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی ۴۰ دستگاه اجرایی استان سمنان در بخش های امداد ، نجات ، امنیت ، انشعابات زیر ساختی آب ، برق ، گاز ، سوخت و ارتباطات ، امدادرسانی روانی ، رسانه و اطلاع رسانی بود .

بکارگیری توان عملیاتی بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین برای مدیریت بحران در منطقه از بخش های دیگر این مانور بود.

این مانور پس از سه ساعت و نیم با موفقیت پایان یافت .