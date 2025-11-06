فرماندار نهاوند گفت: بیش از ۵۰ درصد جمعیت این شهرستان را بانوان تشکیل می دهند لذا توجه به مسائل، مشکلات و خواسته‌های آنها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجتبی بیرانوند در کارگروه زنان و خانواده افزود: خوشبختانه بانوان نهاوند‌ی در حوزه صنایع دستی بسیار فعال هستند، لذا می توان با ایجاد زیرساخت‌های مناسب این فعالیت‌ها را قانونمند کرد تا بتوان بیشتر در حوزه اشتغال و تولید موفق شد.

او از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خواست برای ایجاد نشاط و شادابی در جامعه، از توان و ظرفیت اثرگذار بانوان مغفول نمانند، زیرا اگر زنان در خانواده بانشاط باشند می‌توانند این نشاط و بالندگی را به جامعه تسری داد و آن زمان است که می توان گفت جامعه‌ای بانشاط داریم.

فرماندار نهاوند به اشتغال بانوان هم اشاره کرد و تأکید کرد: خوشبختانه در بیشتر ادارات و نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی بانوان توانسته‌اند ورود کنند و مشغول فعالیت شده‌اند.

بیرانوند همچنین از راه اندازی پارک ویژه ورزشی برای بانوان این شهرستان خبر داد.