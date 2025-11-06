پخش زنده
صلاح العبیدی معاون وزیر کشور عراق در نشست با رئیس جمعیت هلالاحمر کشورمان تاکید کرد: تمایل زیادی برای همکاری مشترک دارویی، درمانی و توانبخشی با هلالاحمر ایران داریم که نزدیکی مسیر ایران و عراق و توانمندی بالای متخصصان ایرانی از دلایل اصلی آن است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، صلاح العبیدی در دیدار با دکتر پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران تاکید کرد: زمان زیادی است که پیگیر اعزام بیماران عراقی برای درمان به ایران هستیم.
صلاح العبیدی گفت: به دنبال یک کانال رسمیبودیم که از طریق تفاهم نامه این همکاری را رقم بزنیم، اما جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل باعث شد این همکاری به تاخیر بیفتد.
وی با اشاره به تمایل و دلایل اینکه عراق خواهان توسعه همکاری و تفاهم با هلالاحمر ایران است، افزود: اولین دلیل، همسایگی میان ایران و عراق است. دلیل دوم نزدیکی مسیر میان دو کشور و دیگری بحث توانمندی پزشکان ایرانی است که به مدارج بالای تخصص رسیدهاند.
معاون وزیر کشور عراق در ادامه با تاکید براینکه ما تمایل داریم اشتراک و همکاری طولانی مدت با هلالاحمر ایران داشته باشیم، گفت: خواستار همکاری در زمینههای تخصصی هلالاحمر بویژه دارو، درمان و توانبخشی هستیم.
صلاح العبیدی ادامه داد: به شخصه جزو افرادی هستم که اخبار و اقدامات هلالاحمر ایران را پیگیری میکنم و در ایام اربعین نیز از نزدیک شاهد خدمات شما بودهام. از فعالیتها و اقدامات هلالاحمر ایران در غزه، سوریه و لبنان و رسیدگی به مردم جنگزده نیز با خبر هستیم. ما تمایل داریم در تمام زمینهها با هلالاحمر ایران همکاری داشته باشیم.
هلالاحمر ایران در ۱۵ کشور مرکز درمانی دارد
دکتر پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر نیز در این دیدار گزارشی از ظرفیتها و فعالیتهای بهداشتی، درمانی و توانبخشی هلالاحمر را تشریح و تاکید کرد: این جمعیت در ۱۵ کشور، مرکز درمانی دارد ازجمله بیمارستانهای هلالاحمر ایران در دوبی و نجف اشرف و دیگر مراکز درمانی ایران در کشورهای افریقایی، آسیایی و آمریکای جنوبی. در داخل کشور هم بیمارستان فوق تخصصی نورافشار و مراکز توانبخشی را در سراسر کشور داریم. کارخانه نساجی هلال تولیدکننده چادر، موکت، لباس و اقلام زیستی است. شرکتهای تدارکات پزشکی و دارویی ما سازنده انواع دارو و تجهیزات درمانی و سرنگ و صافی دیالیز و ... هستند. همچنین همکاران ما در معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی، تولید کننده اندام مصنوعی برای بیماران نیازمند و ارائه خدمات توانبخشی به بیماران هصتند.
گفتنی است هیات عراقی شامل معاون وزیر کشور و متخصصان دارویی و درمانی کشور در سفری سه روزه به تهران از حوزههای و بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی هلالاحمر ایران بازدید خواهند داشت.