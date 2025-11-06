نخستین نماینده بوکس بانوان ایران در بازی های همبستگی اسلامی مقابل نماینده نیجریه نتیجه را واگذار و از دور مسابقات حذف شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، غزاله رسولی بوکسور وزن -۵۱ کیلوگرم بانوان کشورمان در نخستین مبارزه خود در بازی‌های همبستگی اسلامی برابر زینب ادشینا نماینده کشور نیجریه نتیجه را واگذار کرد و از ادامه راه بازماند.

در ادامه هم ندا کوثری نماینده ایران در وزن ۶۵ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود مقابل بوکسور تیم ملی ترکیه قرار خواهد گرفت.

بازی های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان در حال برگزاریست.