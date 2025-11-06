به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛پس از حضور تیم کشتی فرنگی استقلال قم در لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، با موافقت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تیم کاراته استقلال هم قرار است به عنوان نماینده قم در سوپر لیگ ایران به روی تاتامی برود.

در مذاکرات سرپرست هیئت کاراته با رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال بر سر این موضوع توافق و مسئولیت فنی این تیم، به مهدی عموزاده پیشکسوت کاراته قم واگذار شد.