فرماندار ملایر بر ضرورت تقویت نقش جوانان و بانوان در برنامهریزیهای فرهنگی و جمعیتی در جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدرسول حسینی در نشست شورای فرهنگ عمومی بر ضرورت تکمیل سرفصلهای برنامههای دستگاههای مختلف در تقویم اجرایی تأکید کرد.
او با اشاره به وجود مشکلات در مرحله اجرا، بر لزوم گفتوگوی بیشتر بین دستگاهها و استفاده از ظرفیت جوانان در این جلسات تصریح کرد: در جلسات آتی، از چندین جوان دعوت به عمل خواهد آمد تا نظرات و ایدههای آنان نیز شنیده شود.
حجت الاسلام ارزنده، امام جمعه ملایر هم در این نشست موضوعات جمعیتی را از اولویتهای اصلی برشمرد و به دو منبع مطالعاتی در حوزه بانوان اشاره کرد.
بررسی مسائل جمعیتی با محوریت بانوان از جمله «جمعیت بانوان، میزان اشتغال، وضعیت ازدواج، شیوههای آموزش فرزندپروری و آمار ازدواج و طلاق» از جمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.
همچنین در این نشست مقرر شد موارد مذکور در کمیتههای تخصصی زیرمجموعه شورا به شکل دقیقتر بررسی و سپس نتایج در شورای فرهنگ عمومی مطرح و تصمیمگیری نهایی شود.