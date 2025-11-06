به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه از این هزارو ۳۷۹ نفر داوطلب ۷۰۵ نفر آقا و ۶۷۴ نفر خانم هستند، گفت: به طور کلی ۹۸ هزارو ۸۹۸ داوطلب در سراسر کشور به صورت همزمان در آزمون وکالت شرکت کردند.

سیروس شهریاری با بیان اینکه آزمون وکالت مسیری مهم برای طی کردن فرآیند عدالت و کمک به حقوق شهروندان است، افزود: جوانان حاضر در این آزمون حقوق یاران و مردم یاران جامعه هستند که در آینده‌ای نه چندان دور به حق و حقوق مردم رسیدگی خواهند کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: برگزاری آزمون وکالت با مسئولیت پذیری سازمان سنجش و کانون‌های وکلا بود و نتایج آزمون هم تا اوایل دی ماه اعلام خواهد شد.