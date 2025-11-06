پخش زنده
امروز: -
آموزش و پرورش شهرستان جهرم در پی جابه جایی دانش آموزان با کامیون، مسوولان مدرسه متخلف را فراخواند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، در پی جابه جایی دانش آموزان یک مدرسه غیردولتی در شهرستان جهرم، آموزش و پرورش این شهرستان پس از اطلاع، مسوولان مدرسه را فراخواند و مراتب اعتراض و تذکر خود را نسبت به این اقدام خلاف قانون اعلام کرد.
آموزش و پرورش این شهرستان در این خصوص پرونده ای را تشکیل و برای بررسی و تصمیم گیری به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی جهرم ارجاع داده و پیگیری تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.