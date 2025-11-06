به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، در پی جابه جایی دانش آموزان یک مدرسه غیردولتی در شهرستان جهرم، آموزش و پرورش این شهرستان پس از اطلاع، مسوولان مدرسه را فراخواند و مراتب اعتراض و تذکر خود را نسبت به این اقدام خلاف قانون اعلام کرد.

آموزش و پرورش این شهرستان در این خصوص پرونده ای را تشکیل و برای بررسی و تصمیم گیری به شورای نظارت بر مدارس غیردولتی جهرم ارجاع داده و پیگیری تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.