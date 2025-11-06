ثبت نام وام دانشجویی در دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد از روز شنبه ۱۷ آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه یاسوج گفت: ثبت نام دانشجویان متقاضی وامهای دانشجویی از شنبه ۱۷ آبان آغاز میشود. مهدی نوری پور افزود: دانشجویان سراسر استان از شنبه شنبه ۱۷ آبان میتوانند با مراجعه به سامانه موجود درخواست وامهای تحصیلی خود را ثبت کنند. نوروی پور اضافه کرد: در مرحله اول وامهای تحصیلی و ودیعه مسکن و در مرحله دوم وامهای ضروری و شهریه پرداخت میشود. وی ادامه داد: براساس تصمیم معاونت امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری رقم تسهیلات پرداختی دانشجویی ودیعه مسکن در شهرهای بالای ۵۰۰هزار نفر جمعیت، ۱۵۰ میلیون تومان و شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نیز، ۱۰۰ میلیون تومان است.