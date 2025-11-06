به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صداوسیما، اوسمار ویرا در نشست خبری پیش از دیدار روز جمعه پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان گفت: خیلی خوشحالم که شما را می‌بینم، امیدوارم بتوانیم یک رابطه خیلی خوب و حرفه‌ای با هم داشته باشیم و در مسیر پیشرفت جلو برویم.

وی در واکنش به اینکه بازیکنان استقلال خوزستان در هفته گذشته تمرین نکردند و این موضوع باعث نمی‌شود که بازیکنان پرسپولیس حریف را دست کم بگیرند گفت: به حاشیه‌هایی که در تیم‌های دیگر وجود دارد کار ندارم و سعی می‌کنم تمرکزم روی کار‌های تیم خودم باشد. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که بازیکنان پرسپولیس بدانند چه چیزی می‌خواهند و نمایشی را که دوست دارند به هواداران نشان دهند. قبل از اینکه بیایم، چند بازی از لیگ را دیدم، باید بگویم که لیگ امسال خیلی به هم نزدیک و سخت بوده است.

اوسمار در واکنش به بازی خاطره‌انگیز پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان که با کامبک شاگردانش همراه بود، عنوان کرد: بعضی از لحظات در ذهن‌ها می‌ماند، نه تنها برای هواداران بلکه برای همه اعضای تیم، امیدوارم اتفاقات بد آن بازی دوباره پیش نیاید و تیم ما یک بازی متعادل انجام دهد تا به هدفمان که کسب ۳ امتیاز است، برسیم. این فصل، لیگ ایران خیلی سخت است و ما و استقلال خوزستان هر دو امتیاز برابری داریم. آنها نشان داده‌اند که بلد هستند چطور از بازیکنان خود استفاده کنند و ما هم باید از نقاط قوت خود استفاده کنیم تا یک بازی خوب انجام دهیم.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سوال که چه درخواستی از هواداران دارد؟ تصریح کرد: اگر یادتان باشد در نشست‌های خبری که قبلا شرکت می‌کردم می‌گفتم حضور تماشاگران خیلی کمک می‌کند بویژه به تیمی مانند پرسپولیس. انتظاراتی که هواداران از ما دارند این است که همانند گذشته دوباره با پرسپولیس قهرمان شویم، اما باید بگویم که این مسیر یک جاده صاف نیست و بعضی مواقع پیچ و خم دارد و از هواداران درخواست داریم که همیشه کنار ما باشند و در ورزشگاه ما را حمایت کنند.

اوسمار در پاسخ به این سوال که موفقیت دوباره با پرسپولیس با ابزار‌هایی که الان دارد شدنی است چرا که او تیم را نبسته و از میانه راه به پرسپولیس اضافه شده، گفت: قبل از اینکه پیشنهاد پرسپولیس را قبول کنم روی تیم مطالعه کردم و بازیکنان را دیدم. همه شرایط را می‌دانستم و می‌شناختم چه مهره‌هایی داریم. اگر بخواهیم به آن چیزی که مدنظر داریم برسیم و شناسنامه پرسپولیس باشیم شاید مدتی طول بکشد، اما برد‌ها کمک می‌کند تا به هدفی که داریم برسیم.