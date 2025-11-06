فرمانده انتظامی تالش از کشف ۴۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق از ۲ خانه در این شهرستان به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وجود چندین دستگاه استخراج ارز دیجیتال در ۲ خانه در شهرستان تالش، ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی قضائی به خانه‌های مورد نظر اعزام و ۴۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را در بازرسی از این مکان‌ها کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کردند، افزود: متهم ۴۴ ساله این پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حقیقی نیا با بیان اینکه تاکنون افراد زیادی به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، سرمایه‌های خود را در این حوزه از دست داده‌اند، از مردم خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.