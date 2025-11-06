به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف ارزیابی عملکرد معاونت آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی، فردین پاشازاده معاون آبخیزداری و سیاوش بابایی، سرپرست اداره حفاظت خاک و کنترل سیلاب اداره‌کل منابع طبیعی استان از تعدادی از طرح‌های به اتمام رسیده آبخیزداری بازدید کردند.

در حاشیه این بازدید، پاشازاد با تأکید بر اهمیت راهبردی اجرای طرح‌های آبخیزداری در پایداری منابع طبیعی و حفظ خاک، اظهار کرد: امروزه آبخیزداری نه‌تنها به‌عنوان یک اقدام فنی بلکه به‌عنوان راهکاری بنیادین در مدیریت جامع سرزمین شناخته می‌شود. این طرح‌ها نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌های فصلی، افزایش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی، و بهبود پوشش گیاهی دارند. خوشبختانه با تلاش همکاران ما در سطح استان تاکنون بیش از ۳۰۰ طرح مطالعاتی در حوزه آبخیزداری انجام شده که از این تعداد، حدود ۵۰ درصد وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری شده‌اند

وی افزود: احداث سازه‌های سنگی-ملاتی، گابیونی و خاکی در نقاط مستعد استان موجب کنترل روان‌آب‌ها، کاهش فرسایش خاک و تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی شده است. همچنین در سال‌های اخیر، با استفاده از ظرفیت‌های اعتباری صندوق توسعه ملی و مشارکت مردمی، روند اجرای طرح‌ها سرعت گرفته است.

پاشازاده در ادامه گفت: هدف اصلی ما ارتقای تاب‌آوری سرزمین در برابر خشکسالی و سیلاب، افزایش بهره‌وری از منابع آبی و حفظ تعادل اکولوژیکی حوزه‌های آبخیز است. امیدواریم با تداوم حمایت‌های دولت و همکاری جوامع محلی، بتوانیم پوشش حفاظتی مطلوبی برای اراضی شیبدار و مناطق بحرانی استان ایجاد کنیم.

اجرای طرح‌های آبخیزداری در آذربایجان‌غربی نقش مهمی در تثبیت خاک، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و بهبود شرایط معیشتی جوامع محلی ایفا می‌کند.