مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان از آغاز رسمی طرح ملی برگردان فیبر نوری و حذف شبکه کابل مسی در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نبی الله شمسی فر گفت: طرح ملی برگردان فیبر نوری و حذف شبکه کابل مسی همزمان با سراسر کشور و با حضور رئیس جمهور، مقام عالی وزارت ارتباطات و مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران در کنفرانس ملی مخابرات تهران کلید خورد.
وی با اشاره به برنامهریزی دقیق برای اجرای این طرح در مرکز استان افزود: با همدلی و همراهی همه دستگاههای اجرایی، در تلاشیم تا پایان امسال، همه مشترکین تلفن ثابت در شهر خرمآباد را به شبکه فیبر نوری متصل کرده و کابلهای مسی را به طور کامل حذف کنیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان با تأکید بر رایگان بودن خدمات برای شهروندان گفت: کابلکشی منازل و تأمین مودم برای مشترکین، بدون دریافت هزینه انجام میشود و هیچ بار مالی برای مردم نخواهد داشت.
شمسی فر، سرعت انتقال داده در این شبکه را تا ۱۰۰۰ مگابایت بر ثانیه اعلام کرد و افزود: افزایش کیفیت ارتباطات، کاهش ترافیک شبکه تلفن همراه، ارتقای خدمات اینترنت ثابت، اتصال تجهیزات چند رسانهای، تسهیل در اجرای دولت الکترونیک، آموزش برخط، سلامت دیجیتال و تقویت شبکه ملی اطلاعات از جمله مزایای این طرح است.
وی با اشاره به حفظ شماره تلفن مشترکین در فرآیند انتقال به شبکه فیبر نوری، از شهروندان خواست خواست همکاری لازم را با تیمهای اجرایی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان پیشبینی کرد تا ۱۵ اسفند، این طرح در شهر خرمآباد بهطور کامل انجام شود.