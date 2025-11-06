به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان خنج گفت: دوره آموزشی تخصصی حمایت‌های روانی و اجتماعی با حضور ۲۷ امدادگر و نجاتگر در این شهرستان برگزار شد.

امید شمسی افزود: در این دوره فراگیران با موضوعاتی مانند شرح وظایف روانی و اجتماعی، مدیریت استرس سلامت روانی آسیب‌دیدگان، کمک‌های اولیه روان‌شناختی و واکنش‌های روانی آشنا شدند.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان خنج بیان کرد: در پایان دوره پس از برگزاری آزمون، به فراگیرانی که نمره قبولی را کسب کنند گواهینامه تخصصی داده می‌شود.

شهرستان خنج در جنوب فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.