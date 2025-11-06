امروز: -
سفر رئیس‌جمهور به کردستان

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۵- ۱۵:۳۳
پرونده سنگین جنایات آمریکا در ایران
دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان با رهبر انقلاب اسلامی
فاصله قیمت زعفران از تولید تا مصرف
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
خبرهای مرتبط

بهره برداری از چهار کلان پروژه اقتصادی و عمرانی در کردستان با حضور رئیس جمهور

دولت باید مشکل تولید و سرمایه گذاری را حل کند

کردستان شایستگی دارد که الگوی توسعه و همدلی کشور باشد

برچسب ها: رئیس جمهور ، سفر استانی ، کردستان
