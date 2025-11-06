پخش زنده
امروز: -
دوازدهمین همایش ملی ریاضی به مدت دو روز در دانشگاه پیام نور ساری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دوازدهمین همایش ملی ریاضی از امروز به مدت دو روز در دانشگاه پیام نور ساری برگزار میشود.
رییس دانشگاه پیام نور مازندران و رییس برگزاری همایش گفت: این همایش در حالی از امروز ۱۵ آبان به مدت دو روز در دانشگاه پیام نور ساری به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار میشود که ۳۹۰ مقاله ریاضی به دبیرخانه آن ارسال شد.
قاسمپور افزود: این مقالهها شامل ۳۵۰ مقاله و پوستر، ۱۰ کارگاه جنبی در حوزه هوش مصنوعی و پژوهش و بیش از ۳۰ عنوان هم در قالب ریاضیات مالی بود.
وی تصریح کرد: این همایش با هدف تحقیق و پژوهش و مشارکت دانشگاههای سطح کشور و اساتید و نشان دادن کاربرد ریاضی در علوم مختلف برگزار میشود.
همچنین در حاشیه این همایش، از پیشکسوتان این دانشگاه در استان نیز تجلیل شد.