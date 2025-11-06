شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در کنفرانس سالانه انجمن پارک‌های علمی آسیا موفق به دریافت جایزه بین المللی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در بیست‌وهشتمین کنفرانس سالانه انجمن پارک‌های علمی آسیا (ASPA)، شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موفق به کسب جایزه Excellence Prize شد.

در این رویداد از مجموع تمامی شرکت‌های پذیرفته شده، ۱۰ شرکت به مرحله نیمه نهایی راه یافتند که از این تعداد چهار شرکت از کشور‌های تایلند، تایوان، کره جنوبی و ایران نهایی شدند.

هدف از اعطای این جوایز، شناسایی و قدردانی از شرکت‌ها، سازمان‌ها و پارک‌های علم و فناوری در سراسر آسیاست که در زمینه‌های نوآوری فناورانه، توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی و همکاری‌های بین‌المللی عملکردی برجسته داشته‌اند.

موفقیت این شرکت در این رویداد بین‌المللی نشانگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در عرصه‌های جهانی است و بیانگر نقش مؤثر این مجموعه در توسعه فناوری، نوآوری پایدار و تعاملات علمی بین‌المللی به شمار می‌آید.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان عضو فعال انجمن پارک‌های علمی آسیایی در این رویداد حضور داشت و نمایندگان آن ضمن شرکت در نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی، با دیگر پارک‌های علم و فناوری منطقه درباره توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه تبادل نظر کردند.

تقریباً از زمان اعطای این جایزه (سال ۲۰۰۶) تاکنون، هر سال یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به دریافت جایزه ASPA Awards شده است.