در شورای ورزش شهرستان نهاوند از مدال آوران و قهرمانان ملی ورزشکار این شهرستان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرماندار نهاوند در این نشست از تخصیص اعتبار ویژه ۲۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات توازن برای تسریع در تعمیر، تجهیز و ساخت چمن طبیعی مجموعه ورزشی استادیوم علیمرادیان نهاوند خبر داد و گفت: ۱۱ طرح ورزشی نیمه تمام داریم که بیشتر این طرحها در حال ساخت هستند.
او به کسب بیش از ۵۰۰ مدال رنگارنگ در سال گذشته از سوی ورزشکاران نهاوندی دختر و پسر در رشتههای مختلف خبر داد و افزود: کسب این تعداد مدال در رده های کشوری، آسیایی و جهانی از سوی ورزشکاران نهاوندی نشان از عمق توجه ورزشکاران، والدین آنها و مدیران به ورزش است.
محرم روزبه، رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند هم گفت: ۲۴ نفر از مدال آوران قهرمان ملی به اداره مسکن و شهرسازی برای دریافت زمین برای ساخت مسکن معرفی شدهاند که امیدواریم اداره مسکن و شهرسازی نسبت به این مهم هر چه زودتر اقدام کند، زیرا نقش مهمی در ترویج فرهنگ و انگیزه قهرمانی دارد.