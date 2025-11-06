درخشش فعالان رسانهای ایلام در جشنواره هگمتانه
در مراسم اختتامیه جشنواره رسانهای هگمتانه فعالان رسانهای ایلام در بخشهای مختلف هفت مقام را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در جشنواره مطبوعات و رسانههای هگمتانه که از ۱۳ تا ۱۵ آبانماه در همدان برگزار شد، زینب شاهمرادیان در بخش مقاله رتبه اول را کسب کرد و محمد امین احمدبیگی نیز نفر اول بخش سر مقاله شد.
همچنین افشین ابراهیمی رتبه دوم بخش تیتر را به دست آورد و در بخش عکس خبری هم حمیدرضا بابایی رتبه سوم را کسب کرد.
نسرین میرزایی نیز در بخش کلیپ خبری و پادکست سوم شد و زینب احمدیان پور نیز رتبه سوم بخش هوش مصنوعی را از آن خود کرد و حکیمه موسی نژاد دیگر فعال رسانهای ایلام هم در بخش صفحه آرایی مقام سوم جشنواره رسانهای هگمتانه را کسب کرد.