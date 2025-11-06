پخش زنده
۲ دستگاه خودرو حامل ۱۵۰ راس گوسفند قاچاق در لامرد توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: در راستای برخورد با قاچاق احشام، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام بررسی و کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه ایسوزو و وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی آنها را متوقف کردند.
سرهنگ حسن امجدیان افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها، ۱۵۰ راس گوسفند بدون مجوز قانونی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.