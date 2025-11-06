پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه در آیین اختتامیه جشنواره مطبوعات و رسانههای غرب کشور در همدان گفت: رسانه، میدان و دیپلماسی سه ضلع مکمل قدرت ملی هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه رسانه، میدان و دیپلماسی را سه ضلع مکمل قدرت ملی دانست و در اهمیت جایگاه رسانه گفت: روایت درست رسانهای میتواند کشورها را به پیروزی برساند.
سید عباس عراقچی روز پنجشنبه در آیین اختتامیه جشنواره مطبوعات و رسانههای غرب کشور در همدان، ضمن تأکید بر نقش تعیینکننده رسانه در سیاست خارجی و امنیت ملی، افزود: اگر یکی از این اضلاع ضعیف عمل کند، تلاشهای دو ضلع دیگر به نتیجه نخواهد رسید.
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه بیش از هر نهاد دیگری با اهمیت رسانهها آشناست، افزود: بیان مواضع و استدلالهای کشور تنها از مسیر رسانهها به افکار عمومی منتقل میشود؛ رسانه است که میتواند یک شکست را به پیروزی و یا بالعکس، یک پیروزی را به شکست تبدیل کند.
وزیر امور خارجه همچنین از اجرای سیاست دیپلماسی استانی و لزوم همافزایی خبرنگاران با دستگاه سیاست خارجی خبر داد.
عراقچی با اشاره به ضرورت روایتسازی درست، رسانه را عامل تعیینکننده در شکلگیری افکار عمومی دانست و گفت: اگر روایت اولیه نادرست ارائه شود، اصلاح آن بسیار دشوار خواهد بود، کسی که روایت نخست را درست منتقل میکند، در واقع میدان تأثیرگذاری را فتح کرده است.
وی افزود: قدرت رسانه در روایتسازی به حدی است که میتواند معنای یک حرکت ملی را دگرگون کند و ممکن است اقدام بزرگ کشور در نگاه رسانههای بیگانه به تحقیر تبدیل شود و در مقابل، رسانههای داخلی میتوانند همان اقدام را به افتخاری ملی بدل سازند.
وزیر امور خارجه، عملکرد رسانههای داخلی در بحران اخیر موسوم به جنگ ۱۲ روزه را نمونهای از هماهنگی میان میدان، دیپلماسی و رسانه توصیف کرد و گفت: در آن مقطع، رسانهها پا به پای نیروهای میدانی و دستگاه دیپلماسی حرکت کردند.
عراقچی گفت: صداوسیما و رسانههای کشور با اطلاعرسانی بهموقع و دقیق توانستند روایت دشمن را خنثی و روحیه ملی را حفظ کنند.
به گفته وی، دشمنان ایران از آن تجربه آموختهاند که برای موفقیت در تهاجمهای آینده، ابتدا باید انسجام ملی را از میان بردارند بنابراین امروز میبینیم که همه تلاشهای آنها برای ایجاد اختلاف، دوقطبیهای کاذب و تضعیف روحیه مردم از طریق رسانههای خارجی و شبکههای مجازی متمرکز شده است.
عراقچی با اشاره به تاکید مکرر رئیسجمهور بر ضرورت وحدت ملی گفت: رئیسجمهور بارها تأکید کردهاند که از مشکلات نمیترسیم، از اختلاف میترسیم و اگر متحد بمانیم، بر مشکلات غلبه میکنیم.
عراقچی وظیفه رسانهها را در این مقطع حفظ همبستگی ملی و مقابله هوشمندانه با جریانهای تفرقهافکن دانست و افزود: رسانه امروز باید ابزار مقاومت و سربلندی کشور باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از آغاز اجرای سیاست دیپلماسی استانی خبر داد و گفت: دفاتر وزارت خارجه در استانها میتوانند مرجع اطلاعرسانی دقیق برای خبرنگاران باشند تا مواضع کشور را درست منتقل کنند.
عراقچی خاطرنشان کرد:خبرنگاران ایرانی وطندوست و آگاهاند؛ کافی است از سیاستها و واقعیتها مطلع باشند تا خودشان بدانند چگونه بنویسند.
وی تاکید کرد: استانداران و مقامات محلی جلسات منظم با اصحاب رسانه برگزار کنند، حتی اگر غیررسمی و غیرقابل انتشار باشد، تا خبرنگاران مسائل واقعی استان را بشناسند و روایتهای دقیقتر و سازندهتری ارائه دهند.
وزیر امور خارجه ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره رسانهای و وزارت ارشاد گفت: امیدوارم چنین نشستهایی در استانهای مختلف تکرار شود.
وی خاطرنشان کرد: رسانه، میدان و دیپلماسی زمانی نتیجه میدهند که در یک مسیر و با هدف مشترک تأمین منافع ملی و حفظ امنیت کشور حرکت کنند.