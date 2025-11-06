

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل ورزش وجوانان استان با اشاره به اینکه این مجمع جزو ۱۸ مجمع ورزشی در استان است که بصورت سرپرستی اداره می‌شد گفت: امروز اولین مجمع هیات کونگفو وهنر‌های رزمی برگزار و مهدی عبدالهی تک کاندید این هیات بعنوان رئیس هیئت کونگفو وهنر‌های رزمی استان انتخاب شد.

مجیدپارسایی افزود: باتوجه به جمعیت بالای جوانان استان برای حضور در رشته‌ی کونگفو وهنر‌های رزمی از وزارت خانه در خواست کردیم فرایند المپیکی وآسیایی بودن این رشته را مشخص کند

رئیس فدراسیون کونگفو وهنر‌های رزمی کشور نیز در این آئین گفت: بار برگزاری این مجمع انتخاباتی، هیئت رئیسه کونگفو وهنر‌های رزمی استان کهگیلویه و بویراحمد برای چهار سال انتخاب شد و فعالیت این هیئت از امروز شروع می‌شود.

سید عباس هاشمی منش افزود: با توجه به ظرفیت بالای کهگیلویه و بویراحمد در زمینه پرورش نیروی کونگفوکار بخصوص در چند سال اخیر این استان به رده‌ی دوم کشور ارتقاء یافته است.

هاشمی منش از اهدای یک سری تجهیزات کامل کونگفو با همکاری ومشارکت وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و وزارت نفت به کهگیلویه و بویراحمد در سالجاری خبر داد و اضافه کرد: بانوان کونگفوکار کهگیلویه وبویراحمد نیز همواره در صدر کونگفوکاران بانوان کشور هستند که باید قدر این ظرفیت‌ها را دانسته شود.

در پایان این مجمع انتخاباتی آقای مهدی عبدالهی به عنوان رئیس هیات کونگفو و هنر‌های رزمی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.