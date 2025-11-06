به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، کامران میرحاجی گفت: باغ تاریخی موسوم به باغ «مینو» در یک فرایند مالی به موسسه‌ای وابسته به یکی از بانک‌ها واگذار شده بود.

وی افزود: مالک جدید این باغ تاریخی بخشی از ورودی عمارت و تعدادی از درختان محوطه را تخریب کرده بود که بلافاصله پس از دریافت گزارش با دستور مقام قضایی این روند متوقف شد.

دادستان مرکز استان فارسبا اشاره به این نکته که هر‌گونه تغییر در عمارت‌های تاریخی ابتدا باید با مجوز میراث فرهنگی و سپس هماهنگی با شهرداری منطقه و در چارچوب مقررات مرتبط با حفظ، بازسازی و ترمیم انجام شود، گفت: این مالک پس از رد شدن درخواست تغییرات غیر اصولی از سوی میراث فرهنگی، به صورت غیر قانونی بخشی از این باغ تاریخی را تخریب کرد.

این مقام قضایی فارس تصریح کرد: مداخله مقام قضایی ابتدا با دستور شفاهی و سپس با صدور دستور کتبی، منتهی به جمع‌آوری ادوات تخریب شد و هم اکنون برای متهمین در چارچوب قانون پرونده قضایی تشکیل شده است.

باغ «مینو» خانه خیر نیک اندیش شیرازی مرحوم محمد نمازی است که در ضلع غربی خیابان خیام واقع شده و شهریور ماه ۱۳۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.